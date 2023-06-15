«В контрнаступлении уничтожают цвет нации!» – украинский политолог

Вадим Москаленко .  
15.06.2023 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Уничтоженные российскими войсками «Леопарды» и «Брэдли» можно построить заново, а большие потери в живой силе в контрнаступлении ВСУ уже не вернёшь.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уничтоженные российскими войсками «Леопарды» и «Брэдли» можно построить заново, а большие потери в живой...

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«Контрнаступление идёт с 4 июня, по всем данным, большие потери в живой силе украинской. Сегодня Washington Post дал интервью, сколько от батальона осталось, от роты и так далее. Ребят приносят практически в жертву кланово-корпоративной правящей группе. А Украина так и остаётся страной стационарного бандита, где Кучма выстроил основы бандократии, и он сегодня при власти вместе с Пинчуком, Ахметовым и прочими. И правильно ребята там говорят: за что боремся, за что жизни отдаём?

Сколько судей на нулевом уровне (первой линии фронта – ред.)? Сколько прокуроров, сколько полицейских, сколько военкомов, которые хватают ребят везде, где ни попадя? Ермак такой классный парень, чего бы ему не возглавить какую-нибудь бригаду, замполит отличный бы из него получился. Они бы там показали, как наступать под Ореховом», – вещал политолог.

«То есть результатов от контрнаступления уже пол-июня нету. Это факт. Там деревню взяли, там деревню взяли, московитов положили столько-то и столько-то. А вы же скажите, сколько наших положили мальчиков! Расскажите, чего вы врёте?

Там эти БТР «Брэдли» американские или «Леопарды» – это не имеет значения – ещё сделают. А ребят же не сделаешь! Чтобы ребят вырастить – это сколько надо сил потратить. И этих ребят, наш цвет нации там уничтожают. Зеленский вообще понимает, что он делает или нет? Шмигаль, Зеленский, Арахамия, этот Стефанчук, Резников и прочие. Они вообще понимают, что там происходит?!», – грозно вопрошал Соскин.

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