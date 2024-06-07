«В конвенции не записано!» – в Раде призвали запретить российским военнопленным звонить родственникам

Вадим Москаленко.  
07.06.2024 23:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украина должна запретить российским военнопленным телефонные разговоры с родственниками, потому что такая мера не предусмотрена в Женевской конвенции (писалась в 1949 году – ред.).

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат от «Слуги народа» Валентина Короленко-Усова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна запретить российским военнопленным телефонные разговоры с родственниками, потому что такая мера не...

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«Петиция о приостановлении предоставления российским военнопленным права на телефонную связь набрала 25 тысяч голосов, и в вашем ответе на эту петицию вы абсолютно правильно отмечаете, что Украина придерживается всех действующих международных договоров.

Но в 71 статье Женевской конвенции предусмотрено, что военнопленным разрешено получать письма и почтовые карточки, а о телефонных разговорах там речь не идет. Скажите, пожалуйста, с кем вы согласовывали из уполномоченных органов такое заключение и сколько мы будем еще устраивать для этих захватчиков и насильников…», – возмутилась идиотка, однако время на вопрос истекло.

Отвечая на вопрос, министр финансов Денис Малюська подчеркнул, что такие меры согласованы с украинской разведкой, и имеют вполне конкретные цели – «задабривать» российских бойцов, чтобы те охотнее сдавались в плен.

«Есть часть, которая является крайне важной и понятной для интересов Украины. Это то, что мы создаем такие условия, должны коммуницироваться внутрь Российской Федерации. Русские должны понимать то, что в плену для русских военнопленных не опасно находиться, для того чтобы они более охотно сдавались в плен.

Мы находимся в тесной коммуникации с Главным управлением разведки, мы в тесной коммуникации с военными, мы в тесной коммуникации со всеми органами государственной власти, военными вооруженными формированиями относительно того, каким образом следует обращаться с военнопленными. Эта позиция является согласованной», – пояснил Малюська.

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