В коронавирусном хаосе Китай готовится к захвату мировых рынков

26.03.2020, Москва, Владимир Гладков

В ходе борьбы с коронавирусом Китай фактически продемонстрировал прецедент действий в условиях бактериологической войны и теперь, воспользовавшись вызванным пандемией мировым кризисом, готов выйти на пустеющие рынки.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп неслучайно стоит враскоряку: он прекрасно понимает и знает, какая реальная опасность коронавируса и как можно было бы с ним работать. Но после того капкана, который ему устроил Китай, создав прецедент фактически действий в условиях бактериологической войны, потому что китайцы это отрепетировали по-настоящему и показали. И уже у всех, считайте у Испании, Италии и сейчас у Америки смертность будет выше, чем у Китая – это ужасный факт, имеющий чудовищное идеологическое воздействие на всю систему.

Поэтому либо Трампу надо вводить действия в условиях бактериологической войны, чтобы всё остановить, а если это ввести – то капец экономике. Он это понимает, поэтому уже два раза сменил позицию. Сначала говорил, что ерунда этот коронавирус, потом сказал какой ужас этот коронавирус, а сейчас говорит, ну почти ерунда, 12-го на Пасху все выйдем на работу, всё будет уже нормально. Не может принять никакого управленческого решения Трамп, о Европе я вообще молчу.

Дальше будет чудовищный демпинг. Кстати, пример с нефтью очень показателен. Невидимая рука Помпео, арабы, которые спровоцировали этот чудовищный демпинг, потому что самое главное – насколько дёшево ты можешь выйти на быстро опустевающие рынки. И сейчас самое интересное будет делать Китай, потому что он воспользуется этим по полной. Возможности демпинга Китая, а значит захвата рынков всего производимого, колоссальны по сравнению и с Америкой, и с Европой. Поэтому мы увидим этот процесс – добрый, старый классический процесс страшной драки за рынки. Вот, что будет в ближайшем будущем», – рассказал политолог.

«То, что мы в связи с этим делаем – и с деофшоризацией, и с поддержкой производства, и всем остальным – невероятно важно. Более важно то, что мы проделали за последние десятилетия – то, что мы сохранили возможности производить авиацию, производить атомную высокотехнологичную продукцию, в том числе и военную, то, что мы создали готовые к производству и заполнению рынка линии, вплоть до автомобилей, которых у нас не было такого уровня – это всё, что проделано за последние годы, сельское хозяйство.

Немного пока недотягиваем по фармакологии, но, думаю, в свете всего этого и с тем, что нужно точно вводить сверху донизу государственную систему здравоохранения, нужно будет это сделать.

И последнее, что важно будет сделать, самый удачный момент: нам нужна полностью суверенная финансовая система, нам необходимо как минимум двухконтурное обращение рубля и полное отрезание доллара. Сейчас самый лучший момент этим заняться и попытаться это сделать», – добавил Куликов.