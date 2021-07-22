22.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вандализм, Дзен, Косово
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В Косово албанцы исписали сербофобскими граффити православный храм и детскую площадку

Неизвестные исписали храм Петра и Павла в селе Брод и детскую площадку в Сушице...

Неизвестные исписали храм Петра и Павла в селе Брод и детскую площадку в Сушице близ Грачаницы.

Об этом сообщают Рашко- Призренская епархия СПЦ и РТВ КиМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно сообщению епархии, вандализм в храме произошел еще 18 июля. Происшествие заметила так называемая «косовская полиция», увидев во время патрулирования поврежденную дверь в церковь Святых Петра и Павла в селе Брод. После чего сообщила об этом приходскому священнику. Явившись на место, батюшка увидел сломанный замок, раскрытые настежь двери и надписи UCK («Армия освобождения Косово») внутри храма.

«Рашская и Призренская епархия выражает озабоченность по поводу этого, еще одного в серии нападений вандалов на наши церкви в Косово и Метохии, и призывает уважать основные религиозные свободы, а также духовное и культурное наследие православных сербов в Косово и Метохии», – говорится в сообщение Рашко-Призренской епархии.

Также в селе Сушицы близ Грачаницы на детской площадке неизвестные оставили надписи: UCK («Армия освобождения Косово»), «Албания здесь», «Е…ь Сербию!». Что характерно в этом селе, где проживают представители разных национальностей, долгое время не было инцидентов на межнациональной почве.



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