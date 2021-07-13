В Косово албанцы избили 67-летнего сербского репатрианта

13.07.2021, Белград, Алексей Топоров

В косовском селе Долац, входящем в муниципалитет Клина, албанские соседи избили 67-летнего Ранко Бацича, который собирал документы о возвращении в родной дом.

Об этом сообщает «KosovoOnline», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, на Бацича напали в селе Долац, где у него стоит дом, повредив ему лицо и руки. После чего прибывшая на место «косовская полиция» доставила раненного в больницу в Печ.

Родственников и местную сербскую общину беспокоит тот факт, что их не пускают к пострадавшему, ссылаясь на то, что тот находится под охраной. В частности, председатель Администрации муниципалитета Клина Божидар Шаркович пытался навестить Бацича в больнице, но полиция не пустила его к нему.

«Папа поехал в село вчера утром, и он должен был завершить формальности, связанные с удостоверением личности, – сказала дочь пострадавшего – Мара, проживающая в косовской Великой Плани. – Вчера вечером мы узнали от Божидара Шарковича, что на него напали и ранили, но мы не знаем ничего более, чем это. Мы ожидаем, что Шаркович даст сигнал, когда я смогу поехать в Печ, чтобы узнать, что с моим отцом… Как мы поняли, на него напали где-то неподалеку от нашего двора. Видимо, один из соседей».

Впоследствии стало известно, что сербского пенсионера избила группа албанцев.

Последние годы Ранко Бацич жил в сербском анклаве в Великой Плани, но недавно начал выправлять документы, чтобы получить право вернуться в свой дом в Долаце.

«Поэтому мы еще раз призываем, прежде всего, международное сообщество и тех, кто обязан обеспечивать безопасность нашего народа в Косово и Метохии, – больше времени уделять своей работе, усилить патрулирование в сербских общинах и там, где проживают все сербы, и, таким образом, предотвратить инциденты, направленные против сербов… Только с начала этого года было более 73 инцидентов, а это значит, что за первые шесть месяцев произошло такое же количество нападений, как за весь прошлый год. Это показывает, что произошедшее стало результатом агрессивной риторики, исходящей из Приштины, и если не прекратятся эти резкие заявления, у нас будут и дальше происходить инциденты и нападения», – прокомментировал произошедшее директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.