В Косово албанцы стреляют по сербским детям

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В сочельник Рождества косовский спецназовец открыл огонь по сербскому ребёнку и юноше, оба получили ранения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Два сербских мальчика были ранены 6 января в Готовуше недалеко от города Штрпце. По сообщениям сербской правительственной Канцелярии по Косово и Метохии, по ним открыл стрельбу из движущегося автомобиля местный албанец. Пострадали двоюродные братья в возрасте 11-ти и 21 года, в момент нападения они шли по обочине дороги и несли из лесу домой сербский рождественский символ – ветви дуба (бадняк).

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«Они получили огнестрельные ранения, один мальчик был ранен в руку, а другой в плечо, и только по счастливой случайности их жизни ничего не угрожает. Их отвезли в Клинический больничный центр в Грачанице, где они получат наилучший уход. Это явная попытка убить невинных сербских детей, которые помешали только тем, что они несли бадняк и этим ясно показали, что они сербы», – говорится в сообщении.

Хотя несколько очевидцев видели регистрационный номер автомобиля, из которого велась стрельба, местная полиция поначалу его не остановила. Лишь через несколько часов по подозрению в нападении на сербских детей в косовском городе Штрпце был задержан албанец. Как пишет белградское издание «Политика», подозреваемый является сотрудником так называемых «косовских сил безопасности» (де-факто армии самопровозглашённой «Республики Косово»).

При этом сербы в Готовуше заблокировали дорогу баррикадой, требуя наказания виновного в стрельбе по детям. На стихийном митинге присутствовала косовская полиция, неподалеку находится польский контингент миссии KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово – прим). После многочасовых переговоров с косовской полицией баррикада была разобрана вечером 6 января.

А в ночь на Рождество в другом городе на территории Косово и Метохии, Клокоте, около 2.30 группа албанцев избила 18-летнего серба Стефана Томича, который возвращался с ночной литургии. В этом случае никто из нападавших не задержан.

Кроме того, Милян Аджич и Сладжан Трайкович, освобождения которых требовали протестующие на баррикадах в декабре 2022-го, продолжают находиться под стражей властей «Республики Косово».