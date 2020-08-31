В Косово албанская шпана напала на сербских подростков с ножами и кастетами

31.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Накануне вечером в косовском селе Бабин Мост со смешанным сербско-албанским населением группа, состоящая из шести местных албанских парней, напала на четверых местных сербских подростков, возвращавшихся из гостей.

В результате нападения ребята получили повреждения тела и головы, при этом никакого формального повода для агрессии они не давали.

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«Сначала они напали на них на деревенской дороге, а затем продолжили атаковать их, когда наши дети побежали в сторону соседних домов, чтобы укрыться там, – рассказали сербскому телеканалу РТС родители одного из пострадавших, передает корреспондент «ПолитНавигатора». – Они догнали их и били по голове, животу, груди, и врачам предстоит определить степень тяжести повреждений».

Юношей обследовала вызванная «скорая», после чего их перевезли для более тщательного обследования в стационар самого крупного сербского анклава – северной части Косовской Митровицы.

«Мы возвращались от друга незадолго до начала комендантского часа, и откуда-то перед нами появились шестеро молодых людей, албанцев, и начали кричать «Patriote!Patriote!» , честно говоря, я не знаю, что это означало для них, после чего они напали на нас, – рассказал сербской редакции радио Sputnik один из избитых подростков Илия Славич. – Один из моих друзей забежал во двор соседа, и мы побежали через поле.

Однако они догнали нас и начали бить до крови. Один из них ударил меня кастетом по голове, и я упал. Не уверен, что стало причиной того, что все это закончилось, прогнал ли их кто-то или они ушли сами».

На инцидент отреагировал директор сербской Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич, который заявил, что нападение в Бабином-Мосту является выражением политической ненависти, раздуваемой некоторыми политиками Приштины. Он также отметил, что этот акт агрессии в отношении местных сербов был не первым и не единичным, и никогда так называемая косовская полиция не находила виновных.

Согласно данным 1999 года, 95% населения Бабиного Моста составляли сербы. Все изменилось, после вывода в том же году югославской армии, МВД и органов власти из края.

Многие сербы были вынуждены уехать, представители оккупационного контингента KFOR даже возвели бетонный забор, чтобы закрыть местные сербские дома, прилегавшие к трассе «Косовская Митровица – Приштина», по которым, проезжая мимо, регулярно стреляли местные албанцы.