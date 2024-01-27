В Косово албанские сепаратисты победили Путина, Вучича и Новака Джоковича

Алексей Топоров.  
27.01.2024 12:18
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вандализм, Дзен, Косово, Россия, Сербия


В сербском анклаве Звечан на севере Косово представители сепаратистских властей снесли щит с изображением почетных жителей муниципалитета.

Опрокинуть билборд лично прибыли два «министра» из Приштины – Джеляль Свечла и Элберт Красничи.

В сербском анклаве Звечан на севере Косово представители сепаратистских властей снесли щит с изображением...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», сегодня в северном сербском анклаве Звечан был снесен щит с фотографиями почетных граждан этого муниципалитета. Среди них оказались президент Сербии Александр Вучич, президент России Владимир Путин, теннисист Новак Джокович, экс- глава Канцелярии по Косово и Метохии, а ныне посол Сербии в США Марко Джурич, гуманитарщик Милорад Арлов, академик Зоран Кривокапич и политик Югослав Костич.

Характерно, что лицо Владимира Путина вандалы закрасили красным.

Демонтажем щита занимались рабочие под непосредственным контролем специально приехавших в Звечан «министра внутренних дел» Косово Джеляля Свечлы и «министра по делам местного самоуправления» Элберта Красничи.

«В Звечане сегодня были сняты незаконные рекламные щиты с символикой и изображениями диктаторов и агрессоров, которые недопустимы в Республике Косово…. Эти билборды и изображения фашистов и агрессоров, таких как Владимир Путин, и противников нашей страны не найдут места в нашей стране», – прокомментировал акцию Свечла.

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