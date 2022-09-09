В Косово албанские судьи вынесли неправомерный приговор очередному сербу

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Суд первой инстанции в Приштине вынес вердикт Светомиру Бачевичу из места Белое Поле близ Печа, приговорив его к пяти годам тюремного заключения за предполагаемое военное преступление против гражданского населения на территории Косово и Метохии в 1998 году.

Об сообщает РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В приговоре он был признан виновным в участии в похищении и жестоком обращении с Хатидже Кадри в 1998 году.

Защитник Светомира Бачевича, адвокат Деян Васич, заявил, что это еще один из необоснованных приговоров.

«Несмотря на то, что потерпевшая Хатидже Кадрие заявила присяжным, что Светомир Бачевич не был тем человеком, который забрал ее из дома, и что она вообще не знала этого человека, после этого приговора мне действительно больше нечего сказать о суде над сербами по обвинению в военных преступлениях в Косово», — сказал Васич.

Бачевич является перемещенным лицом и живет в Горном Милановаце.

В декабре 2020 года он отправился из Белого Поле в Печ за личными документами, где был задержан в здании муниципалитета и доставлен в отделение полиции.

После допроса его перевели в Приштину для содержания под стражей под предлогом того, что он несет ответственность за предполагаемое военное преступление.

Адвокат Васич заявил об апелляции в вышестоящую судебную инстанцию.

Управление по Косово и Метохии выразило серьезную обеспокоенность данным вердиктом суда, назвав его скандальным, поскольку вина Бачевича не доказана.

«Если международное сообщество допустит такие вердикты, то ясно, что в таком случае любой из сербов, который окажется на скамье подсудимых за предполагаемое уголовное преступление, отрицаемое свидетелями, уже будет приговорен заранее», — говорится в заявлении.

Ранее Никола Неделькович, молодой человек, который хотел отпраздновать Видовдан со своими людьми в Косово и Метохии и нес сербский флаг, был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения.

«В любом нормальном обществе это было бы отражением патриотизма, но в так называемом «демократическом» государстве Курти это квалифицируется как уголовное преступление… Все приговоры были вынесены против представителей сербского народа в крае, что, очевидно, является отражением ежедневных политических событий в Косово и Метохии и патологической ненависти приштинских политиков к сербам», — заявляет Управление по Косово и Метохии. «По нашему мнению, судебная система Приштины не оказалась беспристрастной и достаточно компетентной, чтобы судить и выносить решения. Управление по Косово и Метохии окажет всю возможную поддержку и юридическую помощь Светомиру Бачевичу, как мы это делали до сих пор в таких и подобных делах, нанимая выдающихся адвокатов, и по этому поводу мы также обратимся к компетентным международным организациям», – сказано в документе.