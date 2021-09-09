В Косово без перемен: кандидат в мэры Печа и экс-кандидат в мэры Дечани поубивали друг друга

09.09.2021 18:45 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В косовском городе Печ в ходе словесной перепалки, переросшей в перестрелку, были застрелены два видных представителя Демократической партии Косово Астрит Адемай и Блеранд Кадрияй.

Адемай баллотировался в мэры города Печ, Кадрияй в 2017 году был кандидатом в градоначальники Дечан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конфликт между Адемаем и Кадрияем начался в баре неподалеку от Школы экономики, а после переместился на улицу, где была открыта стрельба. Кто первым начал стрелять, и, вообще, кто стрелял, еще предстоит выяснить.

Астрит Адемай

Пока же, со слов дежурного врача больницы в Пече Садри Бериша, известно, что Астрит Адемай и Блеранд Кадрияй были доставлены в стационар без признаков жизни, а брат Адемая – Авни, с незначительным повреждением руки. На месте гибели политиков полицией было обнаружено огнестрельное оружие.

Блеранд Кадрияй

Оба погибших являлись видными функционерами Демократической партии Косово, созданной бывшими боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK).

Блеранд Кадрияй в 2017 году был кандидатом в мэры Дечан, а Астрит Адемай до своей гибели вел кампанию по выборам в мэры города Печ и незадолго до инцидента, прервавшего его жизнь, записал обращение к потенциальным избирателям, призывая их голосовать за него на выборах 17 октября. Также Адемай был генеральным секретарем Университета Печа «Хаджи Зека».