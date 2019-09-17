В Косово безжалостно уничтожаются памятники сербской истории и культуры

17.09.2019, Москва, Елена Острякова

«Власти» Косово допустили нападения на 236 церквей, монастырей и других объектов Сербской Православной Церкви (СПЦ), а также на культурные и исторические объекты начиная с 1999 года. Всего было разрушено 174 культовых сооружения и 33 культурно-исторических объекта, похищено более 10 000 церковных икон, религиозных артефактов и предметов искусства.

Об этом на сайте NewEurope пишет постоянный представитель Сербии в ЮНЕСКО Тамара Растовац Сиамашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из самых красивых и ценных памятников сербского средневекового искусства и культуры, такой же старый, как Собор Парижской Богоматери, был подожжен во время погрома в марте 2004 года этническими албанцами Косово. В районе к югу от реки Ибар ни один сербский исторический памятник не остался неповрежденным», – пишет Сиамашвили.

По ее словам, в современных Косово и Метохии пытаются уничтожить все, что напоминает о Сербии и сербах как об исконном большинстве населения края. Также имеют место нарушения прав собственности СПЦ, узурпация церковной собственности институтами, лишение сербских православных верующих права исповедовать.

«Вопреки историческим фактам, объекты сербского культурного наследия ложно представлены как албанские, византийские, католические, иллирийские и многие другие, что вводит новый, не менее опасный аспект уничтожения сербского культурного наследия в крае. Мы сталкиваемся с беспрецедентной попыткой насильственного присвоения культурного наследия одного народа на определенной территории», – пишет Сиамашвили.

Косово и Метохия являются колыбелью сербского государства и церкви, а также духовным домом многовековой культуры сербского народа. Здесь расположено около 1300 церквей, монастырей и других объектов, составляющих культурное наследие Сербии