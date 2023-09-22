В Косово забросали гранатами дома сербских политиков

22.09.2023 17:06
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Терроризм


Минувшей ночью неизвестные закидали ручными гранатами дома представителей партии «Сербский Список» в районе Косовско Поморавье.

По счастью никто из сербских политиков в результате этой террористической атаки не пострадал, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,.

Минувшей ночью неизвестные закидали ручными гранатами дома представителей партии «Сербский Список» в районе Косовско...

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Первая атака была совершена в 2:30 в сербском анклаве Ранилуг,  когда во двор дома активиста «Сербского списка», директора детского сада «Пчелка Майя» Срджана Ристича была брошена ручная граната. В результате строению был нанесен большой ущерб, но из жильцов, к счастью, никто не пострадал.

Аналогичная ситуация с таким же исходом спустя какое-то время произошла и в Глоговце, где граната была брошена в дом заместителя градоначальника Ранилуга Владицы Аритоновича.

Также импровизированная взрывчатка была закинута и в дом директора Центра социальной работы Ранилуга Зорана Ристича, но не сработала.

По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича, речь идет о жестоком запугивании представителей «Сербского списка», причем инциденты произошли всего через несколько дней после угроз «премьер-министра» Косово Альбина Курти о том, что  те, кто «не смогут интегрироваться в косовское общество, будут платить и страдать».

«Курти начал реализовывать свой план с ареста трех сербов, а теперь мы видим, что бомбы были брошены в три сербских дома. Мы ожидаем, что эти угрожающие нападения на представителей «Сербского списка» будут восприняты всерьез и расследованы, поскольку они посылают четкий сигнал и угрозу сербам покинуть свои многовековые очаги», – заявил Петкович.

Также директор Канцелярии пообещал, что его ведомство проинформирует международных представителей об этих синхронизированных и запланированных нападениях, поскольку к таким действиям, имеющим все характеристики терроризма, нельзя относиться легкомысленно.

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