27.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, Криминал, Происшествия
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В Косово грабят семьи сербских репатриантов


Четверо неизвестных в балаклавах напали на дом семьи Вуксановичей в Племетине в окрестностях Обилича, отобрав у крестьянина сельскохозяйственную технику.

Об этом сообщает Kosovo Online, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации портала, грабители забрали пять аккумуляторов, одну тонну машинного масла, сварочный аппарат и часть сельскохозяйственной техники.

«Давление продолжается, – сообщил глава семьи Велько Вуксанович. – Три месяца назад на моего сына напали, когда он обрабатывал землю. Я сообщил о краже в полицию, которая приехала и провела опрос. Камера зафиксировала четырех человек в балаклавах. Мне больно, что это произошло в день моей крестной славы (поместная традиция СПЦ – ред.) в Страстную пятницу».

Семья Вуксановичей обрабатывает около 50 гектаров земли, и это является их основным источником дохода. После последнего инцидента глава муниципалитета Обилич Горан Данчетович заявил, что грабежи и запугивание сербов происходят в крае синхронно.


«Я требую от лиц, отвечающих за безопасность, начать делать свою работу и, наконец, найти виновных. Население не доверяет полиции и судебной системе, потому что ни одно дело не было расследовано», – отметил Данчетович.

Это пятый инцидент аналогичный инцидент, произошедший в сербских селах муниципалитета Обилич за последние три месяца.

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