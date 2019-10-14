В Косово имитировали химатаку, чтобы сфальсифицировать выборы

14.10.2019, Москва, Елена Острякова

Более 20 сотрудников «центральной избирательной комиссии» непризнанной республики Косово были доставлены в больницу с жалобами на аллергическую реакцию.

Об этом сообщает «Вашингтон Пост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сотрудники «ЦИК» пересчитывали бюллетени, пришедшие по почте из Сербии. Врачи центра неотложной помощи сообщили, что обратившиеся к ним жаловались на зуд и покраснение кожи на руках и лицах.

Члены крупнейшей партии нацменьшинства «Сербский список» в избиркоме не жаловались на самочувствие, но также были выдворены полицейскими.

Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии заявила, что речь идет о попытке манипуляции голосами сербов с косовской пропиской. Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что отравление имело место

«Сейчас они уже не уверены, были ли отравлены, не знают, что придумать, но убеждены, что надо устранить «Сербский список». Это оставит катастрофические последствия для отношений сербов и албанцев», – заявил Вучич на встрече с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко в Белграде.

ЦИК зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч избирателей, из которых свыше 100 тысяч – косовские сербы. Допускалось голосование по почте. Для сербов по квоте выделено 10 мест в парламенте самопровозглашенной республики, на которые претендует “Сербский список”, что позволит ему войти в органы власти.