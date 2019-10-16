16.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Политика, Сербия
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В Косово надеются затянуть переговоры с Сербией

Косовское издание Prishtina Insight утверждает, что США не будут торопить непризнанную территорию оптимизировать переговоры с Сербией.

В качестве доказательства издание приводит твитт лидера победившей на парламентских выборах партии «Самоопределение» Альбина Курти, написанный после его встречи с представителем президента США Ричардом Гренеллом.

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«Что касается диалога между Косовой и Сербией, то я сказал, что содержание важнее сроков», – написал Курти.

Профессор политологии Университета Приштины Бехлул Бекай настаивает на необходимости проведения широкого анализа всех соглашений, которые были подписаны с 2011 года в рамках опосредованного диалога ЕС. По его мнению, тот факт, что за последние семь лет не удалось добиться нормализации отношений между Косово и Сербией, свидетельствует о том, что в этом процессе возникли серьезные проблемы и что было бы «нелогично» спешить заключить соглашение, не изучив его.

«Мы можем пуститься в авантюру и потерять часть своей территории», – сказал Бекай.

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