В Косово нагло ограбили семью сербских репатриантов

23.06.2020, Белград, Алексей Топоров

В селе Велико Крушево неизвестные, с большой долей вероятности албанцы, проникли в дом, где проживает семья сербских репатриантов и похитили сельхозтехнику.

Об этом сообщил портал KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел минувшей ночью в доме семьи Ранко Бичанина, вернувшейся в Велико Крушево близ Клина после долгих лет вынужденного отсутствия. Сам хозяин дома обнаружил последствия визита непрошеных гостей только сегодня рано утром, когда встал, чтобы покормить скот.

«В помещении, где он хранил технику и инструменты, был взломан замок, сломана дверь, были украдены комбайн для комбикормов, аппарат для разбрасывания удобрений и многочисленные инструменты, – прокомментировал ситуацию председатель муниципалитета Клин Божидар Шаркович. – Сербы уже в который раз становятся мишенью для атак, что является очень плохим сигналом не только в материальном смысле, но и когда речь идет о личной безопасности.

Мысль о том, что воры настолько обнаглели, что заходят на задний двор и берут то, что им приглянулось, сеют дополнительные страхи среди сербских репатриантов, которые справедливо опасаются новых нападений».

Шаркович рассказал о том, что по итогу инцидента было сделано заявление, в так называемую «полицию Косово», но, как это было ранее, «правоохранители» никого не нашли.

На сегодняшний день в Велико Крушево живут всего пять сербских семей, которые бежали оттуда в 1999 году и вернулись в 2010-ом. До развязанной при помощи США и НАТО албанскими сепаратистами войны, в этом селе было сорок сербских домов.