В Косово намекнули, что готовы отправить своих боевиков на Украину

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Новости Украины

«Министерство обороны Косово» выразило готовность предоставить США «компоненты» Сил безопасности Косово (FSK) для международных миссий, в том числе на Украине.

Об этом сообщает радио «Свободная Европа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава отдела стратегических коммуникаций «Министерства обороны Косово» полковник Сефер Исуфи сказал, что FSK добились больших успехов во всех аспектах своего развития и оперативных возможностей благодаря «незаменимой поддержке» со стороны Соединенных Штатов.

«Поскольку наш союз с Соединенными Штатами является естественным и очень прочным, мы полностью привержены поддержке Соединенных Штатов и их сил в любой миссии, которую, по их мнению, они могут задействовать с нашими профессиональными военными компонентами», – сказал Исуфи.

При этом в «Администрации президента Косово» радиостанции заявили, что «Косово поддерживает Украину, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность после российской агрессии в 2014 году и мобилизации российских вооруженных сил вблизи ее границы».

«Недавние военные маневры России представляют угрозу не только для Украины, но и для всего европейского континента. Любое нарушение суверенитета Украины является прямым нападением на независимое государство, наступлением на демократию на нашем континенте и продолжением агрессивной кампании России. Мы не одиноки в поддержке Украины, мы вместе с нашими союзниками США и НАТО, а также со странами, которые хотят продвигать демократические ценности на нашем континенте и во всем мире», – заявили в «Администрации президента Косово».