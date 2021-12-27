В Косово опять осквернили сербские могилы

Восемь сербских надгробий были разбиты неизвестными в этнически смешанной деревне Кишница близ Грачаницы в Косово.

Об этом сообщила Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, в селе Кишница, неподалеку от Грачаницы, неизвестные полностью уничтожили шесть сербских надгробий, два из них были частично повреждены. Следы вандализма были обнаружены местными жителями, которые уверяют, что памятники были целы еще неделю назад.

«Кажется, недостаточно открыто продемонстрировать религиозную нетерпимость по отношению к сербскому народу, проживающему в Косово и Метохии, помимо этого албанские хулиганы не дают покоя мертвым сербам и их захоронениям, – говорится в сообщении Канцелярии по Косово и Метохии. – Все это время политики из Приштины во главе с наиболее откровенным сторонником антисербской политики Альбином Курти заявляют, что Косово и Метохия является оазисом мира и согласия, в то время как мы каждый день становимся свидетелями нападений и инцидентов на сербов на этнической почве».

По информации ведомства, только в этом году в крае было зарегистрировано на 50 процентов больше инцидентов на этнической почве, чем в прошлом году, из которых 20 были нападениями на объекты Сербской Православной Церкви.

«Дополнительную тревогу вызывает тот факт, что это число продолжает расти и что сербское население не получает адекватной реакции и защиты. Только в течение этого года Канцелярия по Косово и Метохии проинформировало международных представителей об опасности для памятников СПЦ и сербских православных кладбищ в Косово и Метохии, а в этом году оно вложило значительные средства в восстановление, ремонт и содержание православных кладбищ и часовен в Косово и Метохии. Она восстанавливает то, что было разрушено в ответ на политику ненависти и нетерпимости», – говорится в заявлении.