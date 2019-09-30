В Косово подожгли еще один сербский дом. К счастью – пустой

30.09.2019, Белград, Ксения Голуб

Портал «Косово Онлайн» сообщил, что в городе Клин в ночь на 27 сентября был подожжен дом, принадлежащий сербской семье, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Полиция и пожарные подразделения выехали по сообщению, и пожар был потушен примерно за 3 часа», – сообщил временный председатель органов самоуправления Клина Божидар Шаркович.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, в этот раз сгорел дом, в котором никто на данный момент не проживал, и хозяин которого уже умер.

Однако по соседству, в непосредственной близости проживает семья Песич четырьмя детьми, которые, по словам Шарковича, «расстроены и напуганы сожжением дома своего соседа».Сгоревший дом расположен в районе, где живут четыре другие сербские семьи.

«Всякий раз, когда наша страна посылает сообщения (по решению косовского вопроса – ред.), как вчера вечером из Нью-Йорка, где президент Александр Вучич сказал, что он выступает за компромиссное решение, нам отправляют подобные «сообщения» на местах, и мы рассматриваем это как еще одну форму давления», – сказал Шаркович.

Комментируя этот инцидент, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич расценил этот инцидент как «акт устрашения и без того немногочисленного сербского населения, оставшегося в тех местах», сообщил Kurir.

«Мир должен знать, что спустя двадцать лет после окончания вооружённого конфликта в Косово и Метохии тут продолжают жечь сербские дома, и этот регион все ещё охвачен экстремизмом и ненавистью», – заявил Джурич.

Он также отметил, что в этом доме сербской семьи, как и во многих предыдущих подобных случаях, причиной пожара стал поджог. Он также констатировал, что за прошлый год только в этом районе было зафиксировано более десяти поджогов, а кроме того, регулярно происходят случаи нападения на сербов.

Джурич вновь призвал всех албанских политических деятелей не использовать предвыборную кампанию в провинции для рассылки ненавистнических сообщений и подстрекательства к нападениям на сербов и их имущество, поскольку мир и сосуществование жизненно важны для будущего обеих стран.