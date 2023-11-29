В Косово полиции пришлось спасать от албанцев председателя Гаагского суда

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Приштину прибыла председатель Специального суда в Гааге по преступлениям в Косово Екатерина Трендафилова.

Отель «Сириус», где остановилась гостья, окружила толпа, которая начала швырять в здание дымовые шашки и шумовые гранаты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Чтобы обеспечить безопасность Трендафиловой, в центр Приштины было согнано огромное количество боевиков так называемой «полиции Косово». В виду крайне агрессивного поведения толпы, которая вышла с плакатами в поддержку военных преступников «Армии освобождения Косово» и против создания Содружества сербских муниципалитетов, «полицейским» пришлось вступить в противоборство с погромщиками.

В итоге, как минимум, пятеро человек были арестованы. Задержания начались после того, как в здание отеля полетели дымовые шашки и шумовые гранаты.

Напомним, что, начиная с 2020 года, в Гааге идет судебный процесс в отношении верхушки албанской сепаратистской «Армии освобождения Косово», которую обвиняют в совершении военных преступлений против гражданского населения края в 1998 – 1999 годах.