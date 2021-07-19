В Косово помянули 36 мирных сербов, убитых в Великой Хоче албанскими террористами

19.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне в косовской Великой Хоче по благословение Рашко-Призренского епископа (СПЦ) Феодосия состоялись памятные мероприятия по похищенным и убитым в 1998 году боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK) сербским мирным жителям.

Об этом сообщает твиттер Рашко-Призренской епарахии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тела 36 похищенных и убитых в июле 1998 года мирных сербских жителей были обнаружены в карьере Волуяк близ Клины.

«Всего с 1998 по 2000 год в районе Ораховаца было убито 84 сербских мирных жителя. Да ниспошлет им Господь Царство Небесное. Вечная им память!», – прокомментировал произошедшее игумен сербского монастыря в Косово Високи Дечани, игумен Савва Янич.

«23 года… Для некоторых они пролетели как мгновение, а для других они были такими же длинными, как вся жизнь, и болезненными, потому что прошли в боли, тревоге, ожидании, страхе, неуверенности, неотвеченных вопросах или с ответами, которые пронзают сердце, как меч, снова и снова, и раны снова кровоточат, снова болят. И если мы захотим забыть, то мы не можем. До сих пор слышны выстрелы из оружия, крики испуганных детей и матерей, которые достигли ушей испуганных сербов со всех сторон на территории Ораховаца, Великой Хочи, Зочиште, Оптеруса, Ретимле, Зрза, Братотина, Ратковаца…

17 июля началась страшная атака албанских экстремистов, в результате которой на следующий день появились первые жертвы. Людей хватали у порогов домов, с улиц, из магазинов, из автобусов, из машин скорой помощи, из монастырей. Мы помним, что в те дни были похищены монахи с еще 35 женщинами и стариками из монастыря Свети Врач в Зочиште. Сербы из Зочиште, Оптеруша, Ретимле… В последующие годы один из них, тогдашний настоятель, отец Йован Еленков, ушел к Богу за истиной, свидетелем тех страданий и великой молитвой для всех мучеников. Более сотни наших соотечественников были увезены на глазах членов их семей, родственников, соседей… И цифра, которую мы сегодня называем, не окончательная», – говорится в сообщении Рашко- Призренской епархии.