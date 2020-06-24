24.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Косово, Общество, Парад Победы, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, США
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В Косово призвали к политическому объединению с Албанией после визита Вучича в Москву


Албанский олигарх из Косово, лидер партии «Альянс за Новое Косово» Бехджет Пацолли призвал премьера Албании Эди Раму и президента этой страны Илира Мету вместе с косовскими соплеменниками продемонстрировать «албанскую политическую силу».

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Александр Вучич, усилившийся результатами выборов, с очень крепкими отношениями с Китаем, Турцией, Европейским Союзом, уехал в Россию, – написал косовский олигарх у себя в фейсбуке. – Он принял Лаврова несколько дней назад и хочет провести демонстрацию силы перед встречей в Вашингтоне. А что мы – косовары? Сегодня, перед таким событием, мы находимся разделенными и злыми друг на друга, без какой-либо профессиональной политической подготовки, со смещенными правительствами, с межинституциональным конфликтом; без внутренних дискуссий о диалоге, без официальных экономических и политических инициатив,… с холодными отношениями с Албанией».

Бехджет Пацолли вспомнил, что когда его народ «подвергся несправедливым обвинениям» (когда член Парламентской Ассамблеи Совета Европы Дик Марти, зачитал доклад про то, как верхушка «Армии освобождения Косово» торговала органами похищенных ими людей, которому, впрочем, не дали ход) ему уже удалось консолидировать косовских бандитов и элиту Албании.

Теперь он снова призвал руководство Албании – премьер-министра Эди Раму и президента Илира Мету сесть за один стол со всеми «лидерами долины» (Косово – ред.): Хашимом Тачи, Авдулой Хоти, Исой Мустафой, Рамушем Харадинаем, Кадри Весели и Альбином Курти.

«В основе сегодняшнего моего предложения лежит основная предпосылка – единство и гармония албанского руководства как мощной геополитической карты… И последнее, но не менее важное – мы должны благодарить США! Мы должны принести свои извинения за неприятности, вызванные нашими параноидальными рассказами, которые мы продолжаем плести в наших медиа.


Посмотрите, что говорят некоторые параноидальные личности: Соединенные Штаты пытаются отдать предпочтение нашему северному соседу (Сербии – ред.)! США, согласно этим параноикам, хотят отдать предпочтение России, и они признают, что в 1999 году были агрессором на нашей стороне!

Есть ли еще более дикая глупость и неблагодарность? Вы понимаете, что отравляете молодежь такими формулировками?», – негодует Пацолли.

Напомним, в ближайшую субботу в Вашингтоне ожидаются переговоры при посредничестве США между руководством Сербии и верхушкой албанских сепаратистов Косово.

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