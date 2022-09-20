В Косово продолжает расти число нападений на сербов

20.09.2022  13:20 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, Дискриминация, Косово, Политика, Сербия


С начала прошлого года по сегодняшний день в Косово и Метохии произошло 222 нападения на сербское население.

Об этом заявил директор Управления по Косово и Метохии Петар Петкович в беседе со специальным представителем Генерального секретаря ООН и Главой Миссии ООН в Косово Каролиной Зияде.

С начала прошлого года по сегодняшний день в Косово и Метохии произошло 222 нападения...

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Петкович сообщил, что количество этнически мотивированных нападений на сербов, их имущество, церкви и монастыри увеличилось на 60% по сравнению с периодом до прихода к власти «косовского премьер-министра» Альбина Курти.

Сербский чиновник указал, что недавние односторонние и незаконные действия Приштины в отношении сербских автомобильных номеров и удостоверений личности являются прямой угрозой срыва диалога и ведут к дестабилизации ситуации на местах.

Он добавил, что стабильность и мир в равной степени отвечают интересам как сербского, так и албанского населения.

«Однако очевидно, что политические представители албанцев не разделяют этого мнения, и именно поэтому они каждый день вызывают кризисные ситуации на местах», — добавил Петкович.

Он напомнил, что недавнее ранение 19-летнего серба Немани Митровича возле Обилича албанскими бандитами стало последним в череде инцидентов, вызванных антисербской политикой и риторикой, полной ненависти к сербскому народу, которые каждый день звучат в Приштине.

А до этого было дело 20-летнего Николы Недельковича, который был арестован на Видовдан в Газиместане и приговорен к восьми месяцам тюремного заключения только за демонстрацию сербской символики.

Петкович подчеркнул, что, Белград несмотря ни на что будет и дальше искать компромиссные решения, считая, что таким образом фактически работает в интересах всех, чьи цели – жить в стабильном и процветающем обществе. Однако, по его словам,   ясно, что среди политических представителей албанцев из Косово готовность к этому нет.

Он добавил, что это лучше всего подтверждает тот факт, что прошло более девяти лет с момента достижения соглашения о создании Сообщества  сербских муниципалитетов, которое до сих пор не реализовано.

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