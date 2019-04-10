В Косово продолжается геноцид сербов, заявили в Госдуме

10.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Албанские сепаратисты, контролирующие незаконно отторгнутый от Сербии край Косово устраивают геноцид местного сербского населения, блокируя поставку туда медикаментов и продуктов питания.

Об этом в своем заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин, комментируя недавнюю поездку в Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дорохину вместе со своим коллегой Евгением Примаковым в рамках «Русской гуманитарной миссии» удалось преодолеть блокпосты косовской полиции и провезти сербам часть медикаментов.

«Проблема состоит в том, что власти Приштины – нынешние албанские власти Косово, блокировали поставку для сербского населения медикаментов, введя на него 100%-ную пошлину и регистрацию через Приштину, что не дает возможности никому завозить туда официально медикаменты.

Для этого мы разработали план, и удалось нам прорваться на территорию, не смотря на то, что там были посты официальной, так называемой «полиции» – косовской. Провезли туда часть медикаментов. Часть туда доставляется уже официально по линии Белграда. Но весь груз был доставлен нами из Москвы.

Удалось морально поддержать сербское население. Мы были в больницах, поликлиниках, аптеках, где не хватает медикаментов. Мы сообщили, что медикаменты, первая партия должна прийти. Но это, конечно, капля в море», – заявил Дорохин.

По его словам, российские парламентарии намерены обратиться по линии ПАСЕ к европейским коллегам, чтобы ситуация с блокадой поставок из Сербии в Косово была урегулирована:

«Продолжается уже в рамках так называемого «независимого» Косово геноцид сербского населения, которое страдает. В самом центре Европы, где Евросоюз и страны Европы говорят о том, что «наведен порядок, кругом демократия, свобода», – права человека нарушаются…

Мы, как представители депутатского корпуса России, входим в Совет Европы, ПАСЕ. И мы после этого посещения готовим обращение к европейским парламентариям, к ПАСЕ с целью довести до широких международных масс, что на самом деле происходит в Косово, какой происходит геноцид сербского населения. Надеемся, наш призыв будет услышан», – сказал депутат Госдумы.