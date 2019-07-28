В Косово развивается кризис из-за отказа Харадиная уходить в отставку

28.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Продолжается кризис в правящей верхушке самопровозглашенного «государства» Косово из-за отказа уходить в отставку с поста «премьера» одного из главарей албанских сепаратистов Рамуша Харадиная, который решил отозвать свое заявление об увольнении, сделанное перед вызовом в Гаагу на допрос в суде по военным преступлениям.

В пятницу Харадинай предпринял попытку провести заседание «правительства».

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«Вице-премьер» из Демократической партии Энвер Ходжай в самом начале заседания заявил, что «Кабмин» уже не обладает полномочиями принимать решения, сообщило американское «Радио Свобода».

«После новой ситуации с политической точки зрения и с точки зрения закона, настоящее заседание не может быть как все остальные. Я знаю, что перед вами лежит повестка дня. Считаю, что мы не обладаем полномочиями принимать решения по ее вопросам и что нам нужно толкование закона. Срочные вопросы можно рассматривать, а остальные на данный момент рассматривать не будем», – сказал Ходжай.

Харадинай, который сначала объявил о своей отставке, однако после возвращения из Гааги заявил, что передумал, сообщил, что намерен обратиться в Конституционный суд, чтобы получить толкование полномочий и обязанностей «правительства в отставке».

«Мы не будем принимать решения, кроме тех, которые относятся к бюджету на досрочных парламентских выборах, и министры будут продолжать выполнять только определенные задачи», – сказал Харадинай, которого цитирует приштинская «Koha ditore».

Свое появление на заседании «Кабмина» он пояснил стремлением не допустить вакуума в работе государственных учреждений.

«Я больше не премьер-министр, я бывший премьер-министр в отставке», – уточнил Харадинай свой статус, передает KTV.

«Я выполнил юридическое обязательство ответить на вызов Специальной прокуратуры в качестве подозреваемого в следственном процессе. Я подал в отставку с поста главы правительства, так как сам вызов имеет политические последствия. Поскольку я дважды выступал в суде и дал возможность международной судебной системе пересмотреть этот военный период в целом, я очень удивлен этим вызовом», – сказал он в интервью «Голосу Америки».

Харадинай прокомментировал предположение, что судебный вызов продиктован его позицией по отказу искать компромисс с Белградом и проводить обмен территориями, а также отменить экономическую блокаду сербских анклавов в Косово и предоставлять им автономию (даже после соответствующих призывов лидеров ЕС).

«Могу подтвердить, что я верю в политические взгляды, которые я самым честным образом выразил международным партнерам: границы Косово не являются спорными, и никакого разговора об изменении территории и границ быть не может. В соглашении с Сербией надо добиться взаимного признания в рамках существующих границ, потому что Косово не может допустить создание такого, как «Республика Додика» – это приведет Россию в Косово. Пошлины отменяются с признанием», – огласил свой ультиматум Харадинай.

«Неправильно принимать условия Сербии для диалога, потому что это оскорбляет одну сторону, в данном случае нашу, а мы – жертвы», – добавил сепаратист.

«Представьте себе, что, будучи премьер-министром, меня уже второй раз вызвали для дачи показаний в международный суд. Во второй раз я ухожу в отставку, пока господин Александр Вучич, который был тогда со Слободаном Милошевичем, а всем хорошо известно, что именно режим Милошевича совершал преступления не только в Косово, но и в других странах, остается у власти, и ни у кого это такой озабоченности не вызывает. Таким образом, это свидетельствует о дисбалансе давления международного сообщества, который должен быть исправлен как можно скорее», – пожаловался Харадинай.

Между тем, по сообщению балканских СМИ, конкурирующий за влияние с Харадинаем «президент» Хашим Тачи может воспользоваться нынешней ситуацией для устранения соперника с политического поля.

«Клан Косова» со ссылкой на свои источники утверждает, что в кругах, приближенных к «президенту», бродят идеи сменить Харадиная на нынешнего «главу МИД» Беджета Пацолли.