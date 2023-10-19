В Косово снова атаковали дом сербского политика

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Минувшей ночью неизвестные бросили взрывное устройство в дом члена партии косовских сербов «Сербский список» и директора гимназии в Косовской-Каменице Милана Ристича.

Об этом сообщила председатель восточного сербского анклава Косовска-Каменица Таня Аксич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Члены семьи Ристич не пострадали, но был причинен материальный ущерб.

«Бомбисты повредили автомобиль, часть дома. За два месяца это уже шестая бомба, брошенная в муниципалитете Косовска-Каменица, в селе Ранилуг», – отметила Аксич.

По оценке Аксич, очевидная цель таких действий – изгнать сербов из их многовековых очагов.

«Мы все расстроены, находимся в страхе и просто ждем, кто следующий. В целом идет запугивание сербского народа, настрой его на эмиграцию, скорее всего, из-за того, что мы решили остаться и выжить здесь, быть стойкими, потому что мы родились здесь, здесь могилы наших прадедов. Но, вот, очевидно, что глобальная политика и политика Курти хотят согнать нас с многовековых очагов», – отмечает глава сербского анклава Косовска-Каменица на востоке Косово.

После атаки Ристич немедленно сообщил в так называемую «косовскую полицию».

«Как и предыдущие пять раз, мы ожидаем разбирательства, но очевидно, что полиция не хочет раскрывать дела, поскольку это уже не первый случай», – заметил Аксич.

Напомним, что в конце сентября в Ранилуге схожим образом были атакованы дома активиста «Сербского списка» и директора детского сада «Пчелка Майя»; заместителя градоначальника Ранилуга и директора Центра социальной работы Ранилуга.