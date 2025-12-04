Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Контролируемая захватившими власть албанскими сепаратистами «Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики Косово» приняла решение не допустить партию «Сербский список» до внеочередных выборов в местный парламент – Кувенд, которые должны состояться 28 декабря.

Подобное решение сепаратистского «ЦИК» можно считать местью за убедительную победу этой партии на недавних местных выборах во всех сербских анклавах края, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Это уже не первая попытка Приштины не допустить самую крупную и популярную у местного сербского населения партию до выборного процесса. Аналогичный запрет был вынесен во время предыдущих выборов в Кувенд, состоявшихся 9 февраля, а также перед прошедшими 12 октября местными выборами, которые стали триумфом для «СС». В последнем случае представители сербской политической силы подали апелляцию и выиграли дело. Что наглядно показывает, что даже в Косово есть хоть какая-то демократия, во многом обусловленная наличием разных сил на Западе, чьи подходы к Западным Балканам отличаются.

В частности, остающийся до предстоящих выборов у власти с техническим мандатом панисламистский режим Альбина Курти сильно раздражает администрацию Трампа именно за подобные усиливающие напряженность в крае сербофобские шаги (против «Сербского списка» в «ЦИК» проголосовали представители правящей партии «Самоопределение»), мешающие превратить постюгославскую территорию в тихий и надёжный тыл Запада.

У «Сербского списка» есть все основания рассчитывать на удовлетворение своей апелляции и в этот раз, потому как против решения «ЦИК» и партии Альбина Курти уже высказались представители Запада в крае.

Консервативные силы Запада вполне устраивает представительство «Сербского списка», лояльного администрации Александра Вучича, что придаёт сепаратистской квазигосударственности видимость легитимности.

Да и Белград подобный половинчатый статус также устраивает: не имея возможности открыто противостоять Западу, администрация Вучича пытается хоть как-то контролировать ситуацию в анклавах посредством партии-партнера.