В Косово выдвинули ультиматум Патриарху Сербскому

13.10.2022  20:48 (Мск), Белград
Оливер Галич .  
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Балканы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Церковь


«Премьер-министр» самопровозглашённой «Республики Косово» Альбин Курти потребовал, чтобы патриарх Сербский Порфирий «осудил вторжение России на Украину».

Курти заявил это накануне интронизации патриарха Порфирия в Печской патриархии на территории Косово и Метохии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Премьер-министр» самопровозглашённой «Республики Косово» Альбин Курти потребовал, чтобы патриарх Сербский Порфирий «осудил вторжение России...

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Отвечая на вопрос журналиста, почему Приштина запретила приезд директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича на интронизацию патриарха Сербской православной церкви (СПЦ), Курти сказал, что «самое главное, что приехал патриарх, а церковь должна быть вне политики».

«Фокусироваться стоит на патриархе, который получил разрешение. Это очень хорошо, что он может отправиться в Печскую Патриархию. Было бы хорошо, если бы он, как глава Сербской православной церкви, дистанцировался от Кремля и осудил вторжение России на Украину, и тем самым способствовал миру и безопасности», – заявил лидер косовских сепаратистов.

В свою очередь, Петар Петкович заявил, что Альбин Курти не имеет никакой власти над СПЦ и не может давать указания Патриарху Порфирио.

«В то время как из уст и сердца сербского патриарха исходят послания мира и братской любви, Курти знает только ненависть и боевые кличи. Поэтому пусть наблюдает и слушает мудрые слова Порфирия с должным благоговением», – написал Петкович в Twitter.

При этом Патриарх Сербский Порфирий уже прибыл в Косово. 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, в Печской патриархии должна состояться его интронизация. Вместе с Порфирием в край прибыл и епископ Русской православной церкви, митрополит Будапештский и Венгерский Илларион (Алфеев), который до июня 2022-го служил викарием Патриарха Московского Кирилла и главой отдела внешних церковных сношений РПЦ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 22 сентября в Косово подвергся нападению автобус с сербами, которые направлялись в Печскую патриархию Сербской православной церкви.

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