В Косово за полтора месяца совершено 12 нападений на сербские дома и храмы

11.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что последнее нападение на две семьи сербских репатриантов в селе Дубрава муниципалитета Исток произошло после серии нападений на православные храмы.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Петкович подчеркнул, что нападения на семьи сербских репатриантов и отсутствие реакции на них сепаратистских албанских властей Приштины являются причиной того, что сербы не возвращаются в Косово.

«Вчера я отреагировал на нападение на православную церковь в Косовской Витине, которое стало одиннадцатым нападением на церкови, храмы и монастыри Сербской Православной Церкви в Косово и Метохии, – напомнил Петкович. – И вот, спустя менее двух часов произошло последнее нападение на семейные дома Радое и Милана Пумпаловичей из Дубравы, на семьи репатриантов.

Семья Радое Пумпаловича ранее уже подвергалась нападениям албанских экстремистов. И это пятое нападение на эту сербскую семью. После этого многие притворяются наивными и задаются вопросом, почему сербы не возвращаются в район Косово и Метохии?».

Петар Петкович

Петкович заявил, что Приштина не создавала и не обеспечивает условий для возвращения сербов в Косово и Метохию, и напомнил, что динамика репатриации в Косово одна из самых низких в мире из-за постоянных запугиваний сербских репатриантов, поджогов и грабежей их домов и порчи имущества.

«Нападениям и аналогичным инцидентам должен быть положен конец. Речь идет не об отдельных случаях, как это обычно утверждает косовская «полиция», а о серии нападений на сербов по этническим мотивам, на их собственность и на собственность Сербской православной церкви. Только за последние полтора месяца одиннадцать храмов и церквей в районе Косово и Метохии были взломаны и атакованы, до сих по это происходит во время больших православных праздников, с тем чтобы еще больше запугать сербский народ в Косово. Политика безнаказанности, исходящая из Приштины, только поощряет албанских экстремистов к продолжению нападений на сербские дома, людей и храмы», – подчеркнул глава Канцелярии по Косово и Метохии.