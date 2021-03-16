В Косово за пять дней ограбили пять православных церквей

16.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила о том, что накануне была ограблена церковь Святой Недели в селе Горня Гушетрица.

Храм стал пятой православной церковью края, ограбленной за последние десять дней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Канцелярия по Косово и Метохии заявила о том, что сербское религиозное наследие края постоянно находится под угрозой и, таким образом, у местных православных сербов нет нормальной спокойной жизни.

Жители села Горня Гуштерица, относящегося к сербскому анклаву Грачаница обнаружили следы взлома церкви Святой Недели и сообщили об этом местным властям. Впоследствии было установлено, что из церкви украли деньги, взломали входную дверь и нанесли другой материальный ущерб.

Канцелярия по Косово и Метохии также напомнила, что в минувшие выходные, в ночь с субботу на воскресенье были ограблены храмы Святых Петра и Павла в Клокоте и Святой Троицы в Партеше, а три дня назад церковь Сорока мучеников Севастийских в деревне Драйковце и церковь Святого Димитрия в деревне Донья Битинья в Штрпце.

В заявлении ведомства отмечается, показательно, что подобные случаи участились накануне годовщины мартовского погрома в Косово 2004 года, когда албанцами были разрушены 35 православных храмов.

«Недопустимо, чтобы в XXI веке на территории Косово и Метохии, чьи политики в Приштине и международные представители декларативно выступают за европейские ценности, религиозную терпимость и сосуществование, происходят самые ужасные нарушения религиозных прав и свобод.

Мы призываем всех представителей временных органов власти Приштины и международных институтов, которые взяли на себя обязанности и обязательства по обеспечению мира и безопасности сербского народа в Косово и по защите сербской собственности и религиозного наследия, срочно расследовать эти инциденты и предать виновных в руки правосудия», – заключает Канцелярия по Косово и Метохии.