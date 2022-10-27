В Косово забросали камнями автобус из Белграда

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В южной части города Косовска-Митровица в ночь на 27 октября забросали крупными камнями рейсовый автобус Белград – Осояне – Клина – Гораждевац, в нём разбиты стёкла, сообщает корреспондент ПолитНавигатора.

В автобусе находились около тридцати пассажиров, включая детей, сообщила правительственная Канцелярия Сербии по вопросам Косово и Метохии (КиМ). В Канцелярии отметили, что всем очевидно: это не ряд отдельных инцидентов, а организованный террор, который угрожает сербам в этом крае.

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«Эта демонстрация нетерпимости и ненависти к сербскому народу рассчитана на то, чтобы вызвать страх и тревогу среди сербов, а также подорвать усилия по решению проблем в крае политическими средствами и урегулированию сербско-албанских отношений мирным и цивилизованным путем», – говорится в сообщении.

«Сербия и сербский народ не остановятся в своих усилиях по обеспечению нашего народа в крае такими условиями для нормальной жизни, которые сегодня считаются само собой разумеющимися для всех европейцев, кроме сербов в Косово и Метохии», – подчёркнуто в сообщении Канцелярии по вопросам КиМ.

Число нападений на сербов Косово и Метохии с начала года уже превысило сотню.

При этом «полиция» провозглашённой албанцами в одностороннем порядке «Республики Косово», международные миротворческие силы KFOR и правоохранительная миссия Евросоюза EULEX предпочитают закрывать на это глаза.

Как сообщал ПолитНавигатор, 22 сентября в Косово напали на автобус с сербами, направлявшимися в Печский Патриархат Сербской Православной Церкви.