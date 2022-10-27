В Косово забросали камнями автобус из Белграда

27.10.2022  21:58 (Мск), Белград
Оливер Галич.  
Просмотров: 116
 
Балканы, геноцид, Дзен, Косово, Происшествия, Сербия


В южной части города Косовска-Митровица в ночь на 27 октября забросали крупными камнями рейсовый автобус Белград – Осояне – Клина – Гораждевац, в нём разбиты стёкла, сообщает корреспондент ПолитНавигатора.

В автобусе находились около тридцати пассажиров, включая детей, сообщила правительственная Канцелярия Сербии по вопросам Косово и Метохии (КиМ). В Канцелярии отметили, что всем очевидно: это не ряд отдельных инцидентов, а организованный террор, который угрожает сербам в этом крае.

В южной части города Косовска-Митровица в ночь на 27 октября забросали крупными камнями рейсовый...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Эта демонстрация нетерпимости и ненависти к сербскому народу рассчитана на то, чтобы вызвать страх и тревогу среди сербов, а также подорвать усилия по решению проблем в крае политическими средствами и урегулированию сербско-албанских отношений мирным и цивилизованным путем», – говорится в сообщении.

«Сербия и сербский народ не остановятся в своих усилиях по обеспечению нашего народа в крае такими условиями для нормальной жизни, которые сегодня считаются само собой разумеющимися для всех европейцев, кроме сербов в Косово и Метохии», – подчёркнуто в сообщении Канцелярии по вопросам КиМ.

Число нападений на сербов Косово и Метохии с начала года уже превысило сотню.

При этом «полиция» провозглашённой албанцами в одностороннем порядке «Республики Косово», международные миротворческие силы KFOR и правоохранительная миссия Евросоюза EULEX предпочитают закрывать на это глаза.

Как сообщал ПолитНавигатор, 22 сентября в Косово напали на автобус с сербами, направлявшимися в Печский Патриархат Сербской Православной Церкви.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть