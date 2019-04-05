В Косово запахло войной. Что предпримет Россия?

05.04.2019, Москва, Олег Кравцов

Последние недели в Сербии обостряется обстановка: с одной стороны, ситуацию раскачивают местные майданщики, с другой – косовские сепаратисты, пользуясь покровительством Запада, ведут себя все более нагло.

Об этом в “Московском комсомольце” пишет руководитель Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, обративший внимание, что тревожными звоночками стали синхронные предостережения посольств Великобритании и Германии к своим согражданам «воздержаться от поездок на север Косово в силу вероятных провокаций».

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Автор указывает, что в прошлом году Белград и Приштина подошли достаточно близко к началу процесса разграничения территорий (о возможном обмене сербонаселенного севера Косово на два албанонаселенных района Прешевской долины на юге Сербии), но на сегодняшний день стороны вернулись в исходное положение.

“Зачем отдавать хоть что-то Сербии, если можно получить все, — такова логика косовских террористов, ставших правительством края”, – пишет Бондаренко.

По его словам, если если косовские албанцы введут свою недавно созданную вопреки резолюции 1244 Совета Безопасности ООН армию на территорию севера края, то Белграду не останется ничего, кроме ответного ввода войск для защиты сербского населения, что будет означать начало новой войны.

Эксперт также подчеркивает, что для Сербии Россия означает гораздо больше, чем для большинства ее соседей.

“Потому и мнение Москвы здесь особенно важно. Инициатива по проведению переговоров по вопросу Косово могла бы стать важным фактором для стабилизации обстановки в регионе. Тем более что уже в следующем году по южным районам Сербии должна пройти европейская ветка «Турецкого потока», что является уже общеевропейским энергетическим проектом”, – резюмирует Бондаренко.