В косовских Дечанах, где жили полторы тысячи сербов, схоронили последнего из них

28.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Бывшие сербские жители Дечан вместе со своими некогда албанскими соседями начали установку памятника на могиле Бошко Чирича – последнего сербского жителя этого населенного пункта.

Как сообщает Direktno,Чирич умер в июне этого года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По имеющейся информации, 58-летний последний сербский житель Дечан Бошко Чирич 2 июня был найден мертвым в своей квартире. Результаты вскрытия, которые были выполнены в Клиническом центре Приштины, показали, что смерть наступила от естественных причин, известно, что за несколько месяцев до смерти здоровье Чирича сильно ухудшилось.

Бошко Чирич.

Про покойного известно, что он юрист, жил один на Монстырской улице в центре Дечан, пользовался уважением соседей-албанцев и за исключением одного инцидента, произошедшего два года назад, у него никогда не было проблем с тем, что он этнический серб, живущий в албанском окружении. Он был похоронен на православном кладбище в Дечанах, а панихиду по нему отслужили монахи из средневекового сербского монастыря Высоки Дечани вместе с игуменом Саввой Яничем.

Сейчас по инициативе бывших сербских жителей Дечан, ныне проживающих в Сербии, Зорана Петровича и Радована Милошевича, началась установка памятника последнему сербскому жителю этого населенного пункта.

«Когда наши друзья и бывшие соседи-албанцы из Дечан услышали о нашей акции, около десяти из них настояли на том, чтобы также внести финансовую лепту в установку памятника, – рассказал Петрович. – Кроме того, они выразили пожелание очистить наше кладбище от заросших кустов, чтобы на могиле Бошко».

«Бетонный каркас на могилу Чирича уже изготовлен, и памятник будет установлен в ближайшие 15 дней, – сообщил Милошевич. – Это не имеет отношения к политике. Наш Чиро был любимцем сербов, и албанцев. Это вопрос уважения к дружбе и близким отношениям, возникшим несколько десятилетий назад. Например, мы помогаем нашим албанским соседям, когда им что-то нужно в Белграде. Это доказательство того, что человечность и честность выше политики».

В середине июня 1999 года Дечаны, спасаясь от албанских погромов, покинули около 1500 сербов. Между тем, большинство памятников православного кладбища это населенного пункта осквернены.

Албанец работает на сербском кладбище в Дечанах.