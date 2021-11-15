В косовском Ораховце осквернили мемориал похищенным и убитым сербам

У мемориала убитым и похищенным албанскими боевиками сербам общины Ораховац в Косово неизвестные сломали крест и похитили сербский флаг.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель Ресурсного центра по поиску пропавших без вести Негован Маврич рассказал порталу, что крест над мемориалом был разбит, а сербский триколор и флагшток к нему – похищены.

«Сегодня утром, когда я проезжал по дороге в Ораховац, то увидел, что памятник был осквернен, то есть, что крест был сломан, – рассказал Маврич. – Я остановился, чтобы посмотреть, а затем заметил, что и сербский флаг был похищен, а также флагшток, который стоял над памятником. Считаю, что это произошло сегодня утром или вечером, потому что днем часть дороги возле памятника забита [машинами], а сегодня еще второй тур выборов мэра близлежащего Ораховаца, и кто-то обязательно бы увидел то, что произошло».

Общественник добавил, что это не первый случай, когда памятник с именами 84 невинно убитых и похищенных сербов подвергается нападению вандалов.

«До этого сербский флаг был уничтожен пять раз, а крест сломан дважды», – добавил Маврич.