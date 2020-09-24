В Костромской области победила на выборах тамошняя «Тихановская»

24.09.2020, Москва, Елена Острякова

Уборщица Марина Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области.

Об этом сообщает издание KOSTROMA.TODAY, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Стать конкурентом в предвыборной гонке девушку попросил действующий глава поселения Николай Локтев.

«Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева — 46 где-то», — рассказала Угодская.

Девушка убирает здание администрации уже пятый год и собирается продолжать это делать до 30 сентября.

« А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела», — сказала девушка.

Напомним, белорусская оппозиция утверждает, что на прошедших в стране в августе президентских выборах победила домохозяйка Светлана Тихановская. Она зарегистрировалась после того, как ЦИК не приняла документы у ее мужа – популярного блогера. После того, как к выборам не были допущены все альтернативные кандидаты (некоторые из них отказались в СИЗО), Тихановская аккумулировала почти все протестные голоса. Согласно официальным данным она набрала 10%. Сама Тихановская, находящаяся сейчас в Литве под полным контролем западных спецслужб, провозгласила себя «национальным лидером».