В Костромской области победила на выборах тамошняя «Тихановская»
Уборщица Марина Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области.
Об этом сообщает издание KOSTROMA.TODAY, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Стать конкурентом в предвыборной гонке девушку попросил действующий глава поселения Николай Локтев.
«Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева — 46 где-то», — рассказала Угодская.
Девушка убирает здание администрации уже пятый год и собирается продолжать это делать до 30 сентября.
« А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела», — сказала девушка.
Напомним, белорусская оппозиция утверждает, что на прошедших в стране в августе президентских выборах победила домохозяйка Светлана Тихановская. Она зарегистрировалась после того, как ЦИК не приняла документы у ее мужа – популярного блогера. После того, как к выборам не были допущены все альтернативные кандидаты (некоторые из них отказались в СИЗО), Тихановская аккумулировала почти все протестные голоса. Согласно официальным данным она набрала 10%. Сама Тихановская, находящаяся сейчас в Литве под полным контролем западных спецслужб, провозгласила себя «национальным лидером».
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