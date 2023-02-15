В КПРФ предлагают запретить олигархам выводить валюту из страны

Елена Острякова.  
15.02.2023 20:43
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Финансы


В прошлом году из России было выведено 250 млрд долларов, в этом году эта сумма может вырасти до 400 млрд.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от КПРФ Денис Парфенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В прошлом году из России было выведено 250 млрд долларов, в этом году эта...

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«Мы предлагаем ввести норму об отмене ранее введенных положений, которые позволили крупным олигархическим структурам оставлять валютную выручку от продажи золота, серебра, зерна и целого ряда других товаров за пределами страны. Мы считаем, что эту норму нужно отменить и обязать их оставлять эти валютные доходы в нашей стране, как это и было раньше», – сказал Парфенов.

Ранее экономисты поясняли, что государство разрешает выводить валюту, чтобы бизнес смог выстроить схемы по параллельному бизнесу.

«Курс доллара в России растет и стал выше 74. Причина в росте спроса на доллары из-за того, что российскому бизнесу в основном удалось восстановить экспортные поставки, из других стран, вместо ЕС. И параллельные серые схемы наладили из ЕС. Поток фактического экспорта из ЕС упал только наполовину, не смотря на формально полный запрет со стороны ЕС», – написал политолог Сергей Марков в своем ТГ-канале.

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