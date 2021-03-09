В КПРФ сожалеют, что Украина не сможет привлечь Россию к суду в Гааге

23.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков раскритиковал поправки в Конституцию России, утвержденные в прошлом году на всероссийском референдуме.

Об этом он заявил сегодня с трибуны российского парламента, выступая от имени фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в юридическом сообществе вызывает критику и возражения не столько то, что президент получил непомерную власть и иммунитет, а то, что Конституция стала более непритязательной, противоречивой и даже примитивной. Работать по такому закону невозможно», – сказал Синельщиков.

Особенно его возмущает поправка о приоритете национального законодательства России над международным.

«Начавшаяся в нашей стране тенденция к игнорированию международного права вполне гармонирует с отказом России участвовать в Римском статуте международного уголовного суда», – сказал Синельщиков.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил депутату, что его фракции не голосовала против поправок (коммунисты воздержались).

«Что произошло за это время? Граждане поддержали поправки в конституцию. Страна укрепила суверенитет. А мы сейчас начинаем говорить о международных соглашениях, которые не ратифицированы. Надо вообще разобраться по некоторым договорам, зачем мы их подписывали и зачем вступали. А вы говорите: давайте мы туда пойдем. Мы уже были там один раз. Что со страной стало?», – сказал Володин.

Ри́мский стату́т – международный договор, учредивший Международный уголовный суд в Гааге. Россия подписала статут 13 сентября 2000 года, но до 2016 года не ратифицировала документ.

А 16 ноября 2016 года президент Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что выход из юрисдикции МУС продиктован «именно национальными интересами», подчеркнув, что решение «никак не связано» с вердиктом суда об «оккупации Крыма», опубликованном накануне.

Ряд экспертов выражал мнение, что отказ от участия в Римском статуте не позволит Украине привлечь Россию к суду в Гааге по вопросу Крыма.