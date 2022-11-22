В Кракове сорвали вручение польской премии киевской писательнице-неонацистке

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В Кракове активисты «Всепольской молодёжи» сорвали вручение польской литературной премии киевской писательнице-неонацистке Оксане Забужко.

Об этом сообщают польские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 2022 году Краковский городской совет присудил премию имени Станислава Винценза, вручаемую за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы, киевской писательнице Оксане Забужко.

«Это признание огромной работы по доведению до мира исторической, культурной и экзистенциальной специфики Украины, а также литературных достижений, описывающих чуткость нашего макрорегиона», – значится на официальном сайте горсовета.

Премия присуждена Забужко, несмотря на то, что писательница в своих произведениях ставит под сомнение геноцид поляков на Волыни, и героизирует командующего УПА* Романа Шухевича, ответственного за массовые убийства мирных польских жителей Волыни и Восточной Галичины. В связи с этим отделение националистической организации «Всепольская молодежь» в Кракове выразило протест и 21 ноября сорвало церемонию вручения премии.

«Мы пошли на сегодняшнюю встречу с Забужко в Международный культурный центр на Рыночной площади Кракова. Мы вежливо расспросили писательницу, прославляющую преступников, о явных пробелах в её исторических знаниях и, в надежде пополнить их, подарили пани Забужко учебник истории. Она, наконец, сможет узнать, каким трагическим геноцидом было Волынское преступление украинских националистов», – сказано в сообщении организации.

Во время мероприятия «Всепольская молодежь» вывесила транспарант с перечеркнутыми портретами Романа Шухевича и Степана Бандера.

«Поняв, что бандеризм в Кракове не приветствуется, она ретировалась из зала в окружении охранников», – сообщают молодые польские патриоты.

Ранее Оксана Забужко также получила в Польше Центрально-европейскую литературную премию «Ангелус» за антипольскую книгу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», молодёжная организация консервативной партии «Конфедерации» возле офиса предприятия общественного транспорта города Вроцлава организовала пикет с требованием убрать флаги Украины с городских трамваев и автобусов.