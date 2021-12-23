В Краматорском горсовете устроили мини-майдан из-за русской речи

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Новости Украины

В оккупированном ВСУ русскоязычном Краматорске местные депутаты попытались сорвать выступление коллеги, выступавшего не на украинском.

Инцидент произошёл сегодня во время заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, депутат от «Партии Шария» на русском языке заговорил о проблемах местных школ. Со стороны «Европейской солидарности» поднялся шум. Сначала один депутат, а после и другие представители фракции присоединились к своему коллеге. Однопартийцы Петра Порошенко топали, хлопали в ладоши с выкриками «По-украински! По-украински!»

Примечательно, что депутаты «Евросолидарности» не прекращали эту шумовую атаку ни на секунду за время трёхминутного выступления спикера.

Произошедшее прокомментировал украинский адвокат Валентин Рыбин, который многократно по профессиональным делам посещал Краматорск.

«Краматорский горсовет! Кто голосует в Краматорске за упоротых тварей? Дайте же сказать! Нет же, им спивочою мовою подавай! И это где, в Краматорске! Кто же их выбирает, этих свиней», – возмущается Рыбин на своей странице в «Facebook».