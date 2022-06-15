В Красноярске креативно проучили противников СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В окнах одной из квартир многоэтажки в Красноярске вывесили украинский флаг и плакат «Нет войне». Однако провисела «инсталляция» недолго.

Видео и фото публикует местный телеграм-канал «Борус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

На кадрах человек в прибывшей к дому автовышке закрашивает окна с «антивоенным» лозунгом и украинским флагом.

При этом очевидцы сообщают, что в управляющей компании, отвечающей за этот дом, заявили, что не имеют отношения к данной коммунальной «спецоперации».