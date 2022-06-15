В Красноярске креативно проучили противников СВО

15.06.2022  18:49 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм
Новости Украины

В окнах одной из квартир многоэтажки в Красноярске вывесили украинский флаг и плакат «Нет войне». Однако провисела «инсталляция» недолго.

Видео и фото публикует местный телеграм-канал «Борус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В окнах одной из квартир многоэтажки в Красноярске вывесили украинский флаг и плакат «Нет...

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На кадрах человек в прибывшей к дому автовышке закрашивает окна с «антивоенным» лозунгом и украинским флагом.

При этом очевидцы сообщают, что в управляющей компании, отвечающей за этот дом, заявили, что не имеют отношения к данной коммунальной «спецоперации».

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