В Красноярске креативно проучили противников СВО
15.06.2022 18:49 (Мск), Москва
В окнах одной из квартир многоэтажки в Красноярске вывесили украинский флаг и плакат «Нет войне». Однако провисела «инсталляция» недолго.
Видео и фото публикует местный телеграм-канал «Борус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На кадрах человек в прибывшей к дому автовышке закрашивает окна с «антивоенным» лозунгом и украинским флагом.
При этом очевидцы сообщают, что в управляющей компании, отвечающей за этот дом, заявили, что не имеют отношения к данной коммунальной «спецоперации».
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