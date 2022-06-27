В Кременчуге пылает «вторая Буча» перед саммитами НАТО и G7

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Новости Украины

В Кременчуге Полтавской области горит торговый центр «Амстор». Бушует пожар, местные власти и Владимир Зеленский обвиняют Россию в ракетном ударе по объекту, где «могло находиться около 1000 покупателей». Уже известно о 40 раненых и как минимум 10 погибших. Под завалами продолжаются поиски людей.

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Журналист с Украины Павел Кухаркин уверен, что верить украинским властям нельзя: «Уже такое было. Когда нужно привлечь внимание и что-то выклянчить. То роженица, которая потом сказала, что авианалета не было. То миллион всего, а потом как показывали боеголовку с украинским инвентарным номером – так сразу клали в шаровары и замолкали».

Интересно, что уже спустя некоторое время на месте появляется печально известный советник МВД Антон Герашенко – тот самый, что вчера тряс перед камерами паспортом гражданки России возле жилого дома в Киеве, куда якобы попала российская ракета (на самом деле – ракета украинской ПВО).

Первые же кадры с места ЧП вызывают подозрение – стоянка на площади возле магазина практически пуста – что странно для работающего ТЦ. Кроме того, вокруг комплекса – исключительно мужчины, многие – в военной форме. Это сразу же навело на подозрения, что магазин использовался для маскировки склада боеприпасов или места расположения украинских военных подразделений. Либо же они находились рядом с торговым центром.

Вскоре выяснилось, что буквально за «Амстором» расположен Кременчугский завод дорожных машин. Очевидно, что ракетный удар был нанесён по нему, а уже потом начался пожар в магазине. Но украинские власти и СМИ об этом молчат.

«А не хотят ли громадянам поведать, что же за располага была за «Амстором», может оттуда и бегут полуголые парубки с оружием?» -задает вопрос военкор Ольга Курлаева.

Телеведущий Руслан Осташко обращает внимание, что раскрутка нового скандала «происходит на фоне саммита G7 и предстоящего саммита НАТО, что уже навевает некоторые подозрения».

«Кадры сильного дыма и распространяющегося огня, конечно, потрясают, но рядом на парковке стоят абсолютно целые машины. На парковке почти никого нет. При этом не наблюдается лишних глаз — снимают те, кому и положено снимать с разрешения Киева. Все как по нотам расписано по времени — удар, съемка, пламя, надрыв и далее», – обращает внимание Осташко.

По его мнению, «цель понятна – Киев хочет сделать новую Бучу».

Политолог Сергей Марков также уверен, что это кровавая провокация, приуроченная к саммиту НАТО.

«Версия Зеленского и НАТО – Россия ударила по торговому центру двумя ракетами, убито множество гражданских, это военное преступление России, НАТО должно на саммите завтра срочно принять решения о максимальной помощи Украине. Версия России. Это кровавая провокация киевского режима и приурочена специально к саммиту НАТО. Доказательства. На фото видно, что вокруг торгового центра нет легковых гражданских автомобилей, на которых в ТРЦ приезжают покупатели. Кроме того, на фото много мужчин призывного возраста, а известно, что они на Украине по магазинам не ходят, так как боятся насильственной мобилизации. МН 17, Буча, теперь Кременчуг», – констатирует Марков.

Телеведущий Андрей Медведев также обращает внимание на пустую парковку, хотя днем в торговых центрах множество людей.

«И не говорите, что они разъехались. В панике, ага, после прилёта ракеты, спокойно разъехались. Судя по всему, торговый центр в Кременчуге использовался как склад техники или база теробороны. В Киеве, напомню, так и было со складом и стоянкой. Косвенно эта версия подтверждается тем, что на видео из Кременчуга только крепкие мужчины. Многие в форме или элементах формы», – предполагает Медведев.

Военкор Юрий Котенок считает, что неспроста был выбран именно Кременчуг – даже не областной, а всего лишь районный центр.

«Он очень удобен с точки зрения фальсификации. Удары ВСК РФ тут в шаге – работа по НПЗ. Нужно «бить по ТЦ с сотнями людей». Нет лишних глаз в виде несанкционированных съемок и стримов с места. Лишних глаз нет, снимают те, кому положено снимать, выдавая в эфир картинку «зверств». Всё как по нотам расписано по времени — удар, съемка, пламя, надрыв и т.д.», – написал Котенок в своём тг-канале.

На те же факты обращают внимание подавляющее число экспертов – пустая парковка, отсутствие женщин, люди в форме, часть из которых полуодетая.

«На кадрах в основном молодые люди, одного возраста и нет вообще никакой паники. Все одеты в шортах и без футболок. Такое ощущение, что массовка, вроде футбольных болельщиков или ещё какой-то организации. Итог: ощущение, что сами подожгли или обстреляли для красивой картинки. Но опять не доработали», – пишет военкор ВГТРК Андрей Руденко.

А донецкий журналист Игорь Гомольский обращает внимание на кадры во время тушения пожара и снимки того, что осталось от ТЦ после ликвидации огня.

«И тут украинскому обывателю впору задать вопрос: «Это вы его специально не тушили или все эти годы санкционировали строительство душегубок, которые в принципе невозможно потушить?» На первых фото уже вроде тушат, но здание целенькое. Такое впечатление, будто в нем горючка хранилась», – считает Гомольский.