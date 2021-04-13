В Кремле обещают расширение географии использования банковских карт «Мир»

13.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия готовится к прекращению работы международных платежных систем и потому развивает отечественный аналог «Мир», которая уже работает в ряде зарубежных государств.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются многими государствами, которые преследуют цель незаконного, с точки зрения международного права, сдерживания России. Эти ограничения проявляются в разных формах. Это достаточно непредсказуемый процесс. Поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам – исключать нельзя ничего. И лучший способ хеджирование всех рисков – создание систем, которые могут компенсировать отсутсвие той или иной услуги, тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности. То есть, систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики, банковского дела. Этот процесс происходит. Вы знаете, что когда пошли сначала разговоры по Visa, MasterCard? постепенно не без проблем начала создавать национальная платежная система «Мир».

Мы видим, что сейчас эта система достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но уже появились страны, где ей можно пользоваться. Сейчас уже нет сомнений, что эта система со временем получит распространение глобальное и также во всех других областях», – заявил Песков.