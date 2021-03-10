Подпишись на рассылку
10.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Кремле объяснили, что Зеленскому следует сделать для встречи с Путиным

Новости Украины

В Кремле не исключают двусторонней встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

При этом, Песков подчеркнул, что для встречи нужно выполнение «Минских договоренностей».

«Президент Путин никогда не отвергает какие-либо встречи. Тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу все. Президент Путин является сторонником диалога. Именно президент Путин приложил немало усилий для поиска путей урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Но любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовленной. В данном случае, лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договорённостей. Говоря о ранее достигнутых договоренностях, в первую очередь мы говорим о положениях Минского комплекса мер и во вторую очередь, мы говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже», – заявил Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании встретиться со всеми членами «нормандской четверки», куда входит Германия, Франция, Россия и Украина».

«В любом случае готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнёрам, – будет встреча в «нормандском формате» — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четверки». Как говорят, если гора не идёт к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно», – заявлял Зеленский.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть