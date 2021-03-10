В Кремле объяснили, что Зеленскому следует сделать для встречи с Путиным

10.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Кремле не исключают двусторонней встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Песков подчеркнул, что для встречи нужно выполнение «Минских договоренностей».

«Президент Путин никогда не отвергает какие-либо встречи. Тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу все. Президент Путин является сторонником диалога. Именно президент Путин приложил немало усилий для поиска путей урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Но любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовленной. В данном случае, лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договорённостей. Говоря о ранее достигнутых договоренностях, в первую очередь мы говорим о положениях Минского комплекса мер и во вторую очередь, мы говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже», – заявил Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании встретиться со всеми членами «нормандской четверки», куда входит Германия, Франция, Россия и Украина».

«В любом случае готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнёрам, – будет встреча в «нормандском формате» — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четверки». Как говорят, если гора не идёт к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно», – заявлял Зеленский.