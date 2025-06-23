В Кремле оценили, что папа Римский не присоединился к антироссийским санкциям

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Телефонный разговор президента РФ и папы Римского Льва 14-го после интронизации последнего состоялся по инициативе Владимира Путина.

Об этом посол России в Ватикане Иван Солтановский заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Звонок состоялся по нашей инициативе. Некоторое время ушло на улаживание технических вопросов. Все-таки Ватикан никогда не вводил никаких санкций в отношении России. И в плане поддержания диалога это такое естественное и важное для нас исключение из того, что происходит с западноевропейскими странами, которые встали на путь санкционной войны», – сказал Солтановский.

Он пояснил, что Ватикан «искушен в нюансах дипломатии», хотя не имеет возможности ввести экономические санкции, мог бы прекратить диалог и понизить уровень посольств.

По словам Солтановского вопросы визита президента РФ в Ватикан и папы в Москву не стоят в повестке, но возможна встреча с Патриархом РПЦ на нейтральной территории.