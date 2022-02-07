В Кремле отказались исполнять мечту Лукашенко

07.02.2022  20:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия


Президент РФ Владимир Путин не сможет выполнить просьбу своего российского коллеги Александра Лукашенко и присвоить ему звание полковника.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин не сможет выполнить просьбу своего российского коллеги Александра Лукашенко и...

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«Потому что Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Белоруссии. Это две разные страны. И президент РФ не имеет права присваивать воинские связи в ВС другого государства», – сказал Песков.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко пожаловался, что вынужден на парады одевать мундир с гербом на погонах.

«Я подполковник по званию. Я ж не могу себе звезду генералиссимуса повесить или генеральскую. Путин полковник. Обещал мне полковника российской армии присвоить. До сих пор не присвоил. Это моя проблема, а не ваша. Пообещал – делай. Присвой мне звание советской армии. Что тут такого? Мы ему потом присвоим звание генерала», – сказал Лукашенко.

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