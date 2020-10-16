16.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Демография, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

В Кремле прокомментировали демографический провал в стране


Число россиян по итогам текущего года станет меньше на 352 тысячи человек. Это максимальная убыль с 2006 года.

К 2025 году численность населения может уменьшиться на 1,2 миллиона человек.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Существование таких прогнозов подтвердил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Население сокращается по объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: последствий ВОВ и краха Советского Союза. Они нас преследуют по всей нашей истории.

К сожалению, здесь они сошлись вместе, поэтому такие негативные тренды. Принимаются максимально возможные энергичные меры для того, чтобы стимулировать рождаемость, чтобы сохранить материнство и детство. Меры известны и обязательно дадут результат.


Его нельзя посчитать по году или двум годам, но даже в короткой перспективе он будет заметен», – сказал Песков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть