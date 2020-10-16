В Кремле прокомментировали демографический провал в стране
Число россиян по итогам текущего года станет меньше на 352 тысячи человек. Это максимальная убыль с 2006 года.
К 2025 году численность населения может уменьшиться на 1,2 миллиона человек.
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Существование таких прогнозов подтвердил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Население сокращается по объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: последствий ВОВ и краха Советского Союза. Они нас преследуют по всей нашей истории.
К сожалению, здесь они сошлись вместе, поэтому такие негативные тренды. Принимаются максимально возможные энергичные меры для того, чтобы стимулировать рождаемость, чтобы сохранить материнство и детство. Меры известны и обязательно дадут результат.
Его нельзя посчитать по году или двум годам, но даже в короткой перспективе он будет заметен», – сказал Песков.
Спасибо!
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