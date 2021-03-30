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30.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Запад, Медицина, Молдова, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал
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В Кремле решили не обращать внимания на русофобию Майи Санду


Кремль будет вести диалог с президентом Молдовы Майей Санду, несмотря на ее прозападные взгляды.

Об этом в опубликованном сегодня в газете «Аргументы и факты» интервью заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, новый президент Молдовы в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но все равно контакты идут. У нас очень тесные связи с Молдовой.

Сторонники хороших отношений с РФ имеют там большинство в парламенте. И, хотя президент Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией», – сказал Песков.

На прошлой неделе Майя Санду направила письмо российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить Молдове вакцину «Спутник V». Она также заявила, что ведет переговоры с Москвой по торговле, но наносить визит не собирается.

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