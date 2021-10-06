В Кремле сочли правильным закрытие «Комсомольской правды в Беларуси»

06.10.2021 15:22 (Мск), Москва, Елена Острякова

Решение о закрытии газеты «Комсомольская правда в Беларуси» в Кремле считают правильным.

Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«По всей видимости единственно правильное решение приняло издание о закрытии этого подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работу наше весьма авторитетное, популярное и уважаемое издание. Мы по-прежнему считаем и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены», – сказал Песков.

Он указал, что в Кремле хотят надеяться, что действия в отношении журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко не связаны с его профессиональной деятельностью, но отказалсы комментировать его задержание.

«Де-юре это «КП в Беларуси» все-таки белорусское СМИ. Мы не имеем никаких юридических оснований заниматься защитой интересов этого журналиста, потому что он является гражданином Беларуси, и мы никоим образом не имеем права вмешиваться в его отношения с белорусскими властями», – сказал Песков.

Он не подтвердил и не опроверг информацию МВД Белоруссии о том, где был задержан Можейко.

«Кремль не может подтвердить, что корреспондент «КП в Беларуси» Можейко был задержан в Минске, так как не располагает такими данными», – сказал Песков.

Геннадий Можейко автором заметки, в которой оппозиционер Андрей Зельцер, застреливший офицера КГБ, представлен в положительном свете. Этот материал и стал поводом для блокировки сайта «КП в Беларуси», а корреспондент попытался бежать в Росси, чтобы оттуда вылететь в третью страну. Как утверждают в белорусском МВД, российские правоохранительные органы приняли решение о нежелательности пребывания Можейко в РФ, ему было отказано в выезде куда либо, кроме Белоруссии. На родине он был задержан.

Главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что главный редактор КП Владимир Сунгоркин принял решение о закрытии своей белорусской франшизы с учетом интересов безопасности журналистов.

«Туда уехал зам отдела политики “Комсомольской правды”, видим, провел какие-то переговоры, понял, что ничего не получится, и закрыл. Это вопрос о судьбах людей. Здесь главный редактор или генеральный директор, он же Владимир Сунгоркин, он решал вопрос о безопасности остальных журналистов. Не знаю, я не был в этом положении, но напомню, что в свое время отзывал людей из Чечни», – сказал Венедиктов.

«Комсомольская правда в Беларуси» воспевала белорусских националистов и в прошлом году поддержала Беломайдан.