В Кремле уверены, что Украиной управляет очередной Попка-дурак

25.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинских президентов в мире не воспринимают всерьез из-за того, что они очень быстро сменяют друг друга. Потому и президент России Владимир Путин не видит в лидере «незалежной» Владимире Зеленском равного партнера.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила российский публицист Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Путина к Зеленскому никогда доверия не было. Он воспринимает его как еще одного Попку. Через четыре года по окончанию первого срока он исчезнет, как это произошло с Порошенко.

Не имеет смысла относиться к украинским президентам как-то серьезно. Да, появилась очередная личность, но просто это взаимозаменяемые картинки.

Мне кажется, что Путин достаточно иронично, хоть и мягко относится к Макрону, но нельзя не отдать должное ему. В нем чувствуется амбициозность и последовательность.

Он – личность, хоть мы к нему и достаточно скептически относимся но, тем не менее, если он наметил цель, то он идет к ней, выстраивая себе карьеру глобального политического игрока.

Тут хотя бы есть о чем говорить, а Зеленский, ну Зеленский, до этого был Порошенко, через несколько лет будет следующий. Поскольку Украина не является субъектом политического процесса и субъектом геополитики, воспринимать хоть как-то ее лидеров просто не имеет смысла. Ну очередной, ну поехали», – иронично отметила она.