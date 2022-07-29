В Кривом Роге билборд с Дудаевым никак не дождётся русских «Калибров»
В центре Кривого Рога – вотчине нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, появились плакаты с террористом Джохаром Дудаевым и его напутствием: «Россия исчезнет, когда взойдёт украинское солнце».
Фото борда публикуют местные жители, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Такие плакаты еще раз доказывают очевидное. Украина – террористическое государство, равняющееся на другие террористические государства. Имя УГИЛ – не обзывалка, а описание сущности», – комментирует «ПолитНавигатору» русский публицист Егор Холмогоров.
В то же время он отмечает, что «пример Дудаева хорош одним – концом ичкерийского сепаратиста».
«Пока украинская верхушка не начнет получать от России такие же ракеты на голову, как получил когда-то Дудаев, конца украинскому террору против русских городов не будет. Но однажды это произойдет – Россия разобралась с «Ичкерией» – разберется и с УГИЛ», – заверил публицист.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.