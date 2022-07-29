В Кривом Роге билборд с Дудаевым никак не дождётся русских «Калибров»

29.07.2022  19:40 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

В центре Кривого Рога – вотчине нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, появились плакаты с террористом Джохаром Дудаевым и его напутствием: «Россия исчезнет, когда взойдёт украинское солнце».

Фото борда публикуют местные жители, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В центре Кривого Рога – вотчине нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, появились плакаты с...

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«Такие плакаты еще раз доказывают очевидное. Украина – террористическое государство, равняющееся на другие террористические государства. Имя УГИЛ – не обзывалка, а описание сущности», – комментирует «ПолитНавигатору» русский публицист Егор Холмогоров.

В то же время он отмечает, что «пример Дудаева хорош одним – концом ичкерийского сепаратиста».

«Пока украинская верхушка не начнет получать от России такие же ракеты на голову, как получил когда-то Дудаев, конца украинскому террору против русских городов не будет. Но однажды это произойдет – Россия разобралась с «Ичкерией» – разберется и с УГИЛ», – заверил публицист.

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